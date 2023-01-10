Вышел новый трейлер блокбастера Marvel "Человек-муравей и Оса: Квантомания"

Видео: YouTube/Marvel Entertainment

На официальном YouTube-канале Marvel был опубликован новый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Выход картины запланирован на 17 февраля 2023 года.

В ленте рассказывается о приключениях Скотта Лэнга, который известен под именем Человек-муравей. Он и его возлюбленная Оса, а также ее родители вместе изучат квантовый мир.

Роли в фильме исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли, Кэтрин Ньютон, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер и другие актеры.

Картина станет началом пятой фазы киновселенной Marvel.

Ранее в Сети появился трейлер первой части четвертого сезона сериала "Ты". В новом сезоне главный герой Джо Голдберг переезжает в Лондон и начинает использовать другую личность: теперь он представляется профессором Джонатаном Муром. Однако скоро ему приходит сообщение о том, что за ним кто-то следит.

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