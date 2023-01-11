Лучшим фильмом года по версии "Золотого глобуса" стала картина Спилберга "Фабельманы"

Фото: кадр из фильма "Фабельманы"; режиссер – Стивен Спилберг; производство – Amblin Ent, Amblin Partners, Reliance Ent, Universal

Фильм Стивена Спилберга "Фабельманы" стал лучшим по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда "Золотой глобус". 80-я церемония вручения награды прошла во вторник, 11 января, в Лос-Анджелесе.

Картина стала победителем в категории "Лучший драматический фильм". На награду также претендовали "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, "Элвис" База Лурмана, "Тар" Тодда Филда и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински.

Спилберг также получил "Золотой глобус" как лучший режиссер.

В номинации "Лучший сценарий" награду получил Мартин Макдона за работу над фильмом "Банши Инишерина", который также стал лучшим мюзиклом. Лучшим драматическим сериалом стал "Дом дракона", лучшим комедийным сериалом или мюзиклом – "Начальная школа "Эбботт", лучшим минисериалом или телефильмом – "Белый лотос", а лучшим фильмом на иностранном языке – "Аргентина, 1985".

Наград также были удостоены некоторые актеры:



Кейт Бланшетт ("Тар") и Остин Батлер ("Элвис") в номинации "Лучшие женская и мужская роли в драме";

Анджела Бассетт ("Черная Пантера: Ваканда навеки") и Ке Хюи Куан ("Все везде и сразу") в номинации "Лучшие женская и мужская роли в комедии или мюзикле";

Зендея ("Эйфория") и Кевин Костнер ("Йеллоустоун") в номинации "Лучшие актриса и актер в драматическом сериале";

Кинта Брансон ("Начальная школа "Эбботт") и Джереми Аллен Уайт ("Медведь") в номинации "Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале";

Тайлер Джеймс Уильямс ("Начальная школа "Эбботт") и Джулия Гарнер ("Озарк") в номинации "Лучшие актриса и актер второго плана в драматическом или комедийном сериале";

Аманда Сайфред ("Выбывшая") и Эван Питерс ("Монстр: История Джеффри Дамера") в номинации "Лучшие актриса и актер в мини-сериале";

Дженнифер Кулидж ("Белый лотос") и Пол Уолтер Хаузер ("Черная птица") в номинации "Лучшие актер или актриса второго плана в мини-сериале".

Кроме того, лучшим мультфильмом был признан "Пиноккио Гильермо дель Торо", саундреком – "Вавилон" Джастина Гурвица, а лучшей песней – Naatu Naatu ("RRR: Рядом ревет революция").

Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно с 1944 года за достижения на кино- и телеэкране. HFPA объединяет более ста журналистов и фотографов из более чем пяти десятков стран.

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