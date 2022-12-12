Объявлены номинанты на премию "Золотой глобус"

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Фильмы "Аватар: Путь воды", "Все везде и сразу", "Топ Ган: Мэверик" номинированы на премию "Золотой глобус".

Номинантами в категории "Лучший драматический фильм" стали картины "Аватар: Путь воды", "Топ Ган: Мэверик", "Фабельманы", "Тар" и "Элвис". Претендентами на награду в номинации "Лучший комедийный фильм" стали фильмы "Все везде и сразу", "Вавилон", "Достать ножи: Стеклянная луковица", "Треугольник печали".

В номинации "Лучший режиссер" представлены Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт ("Все везде и сразу"), Джеймс Кэмерон ("Аватар: Путь воды"), Баз Лурман ("Элвис"), Мартин МакДона ("Банши Инишерина") и Стивен Спилберг ("Фабельманы").

Лучшим драматическим актером могут признать Остина Батлера за фильм "Элвис", Хью Джекмана – за картину "Сын", Билла Найи – за роль в "Жить", Джереми Поупа – за роль в "Проверке" и Брендана Фрейзера – за роль в "Ките". Среди женщин в аналогичной номинации представлены Кейт Бланшетт за роль в фильме "Тар", Ана де Армас – за "Блондинку", Виола Дэвис – за роль в картине "Женщина-король", Оливия Колман – за фильм "Империя света" и Мишель Уильямс – за игру в "Фабельманах".

Адам Драйвер ("Белый шум"), Диего Калва ("Вавилон"), Дэниэл Крейг ("Достать ножи: Стеклянная луковица"), Рэйф Файнс ("Меню") и Колин Фаррелл ("Банши Инишерина") претендуют на победу в номинации "Лучший актер в мюзикле/комедии". Лучшей комедийной актрисой могут стать Мишель Йео ("Все везде и сразу"), Лесли Мэнвилл ("Миссис Харрис едет в Париж"), Марго Робби ("Вавилон"), Аня Тейлор-Джой ("Меню") и Эмма Томпсон ("Любовь по вызову").

В категории "Лучший иностранный фильм" номинированы фильмы "Аргентина, 1985", "Близко", "На Западном фронте без перемен", "Решение уйти" и "RRR: Рядом ревет революция".

Ранее сообщалось, что по итогам выходным фильм "Елки-9" остался лидером российского проката. За 10 и 11 декабря картина собрала еще около 103 миллионов рублей. В числе лидеров также оказались фильмы "Тайный Санта", "Щелкунчик и волшебная флейта", "Приключения Тедди" и "Тень. Взять Гордея".



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