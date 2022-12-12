Фильм "Елки-9" остался лидером российского проката

Фото: кадр из фильма "Елки-9"; режиссер – Александра Лупашко, Сергей Наумов; производство – "Вольга"

Девятая часть новогодней серии фильмов "Елки" не уступила место лидера отечественного кинопроката по итогам минувших выходных. Об этом свидетельствуют данные "Бюллетени кинопрокатчика".

За субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, кинокартина собрала еще около 103 миллионов рублей. Теперь общий сбор составляет 270 миллионов рублей.

После первой строчки места в российском прокате распределились следующим образом:

"Тайный Санта" – примерно 32 миллиона рублей;

мультфильм "Щелкунчик и волшебная флейта" – около 32 миллионов рублей;

"Приключения Тедди" – 20 миллионов рублей;

"Тень. Взять Гордея" – 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что зрители спустя 46 лет обнаружили киноляп в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!".

По сюжету Женю Лукашина раздражает, что квартиру его возлюбленной Нади украшает фото ее жениха Ипполита. В итоге Лукашин в ярости выбрасывает фотографию из окна. При этом, когда Надя подбирает в снегу снимок, видно, что на нем изображен не сыгравший Ипполита Юрий Яковлев, а актер Олег Басилашвили.



Второй сезон сериала "Вампиры средней полосы" выйдет в прокат на текущей неделе

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!