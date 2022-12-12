Глава Kion призвал Минкультуры и Фонд кино финансировать продвижение фильмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Kion Игорь Мишин в рамках форума "Киноиндустрия в новой реальности" обратился к Минкультуры и Фонду кино с просьбой выделять средства из госбюджета не только на создание картины, но и на ее продвижение. Его слова передает телеграм-канал "Бюллетень кинопрокатчика".

Мишин обратил внимание на то, что рынок не может расти исключительно за счет инвестирования в производство.

"Получается недоделанная работа. Фильм есть, но аудитории и кассы в итоге нет", – отметил глава Kion.

Министр культуры страны Ольга Любимова подчеркнула, что согласна с претензией Мишина. По ее словам, не каждая продюсерская компания обладает компетенцией по ведению маркетинговых кампаний.

"В Минкультуры была практика выделения небольших бюджетов на маркетинг. К сожалению, мы узнавали, что деньги уходили на первый зал "Октября" и банкет для съемочной группы. Я думаю, механизм финансирования маркетинга должен быть тоньше, а деньги следует выделять не в начале производства", – сказала Любимова.

Ранее стало известно, что Фильм "Елки-9" остается лидером российского проката. За субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, кинокартина собрала еще около 103 миллионов рублей. Теперь общий сбор составляет 270 миллионов рублей.

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