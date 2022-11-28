В России снимут художественный фильм об "Иванушках"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В России снимут художественный фильм о популярной в 1990-е годы группе "Иванушки International", сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера картины Дмитрия Пристанскова.

Съемки должны стартовать летом 2023 года. Проект представили на экспертизу в Фонд кино. Режиссером фильма заявлен Марк Горобец. Также уже получено предварительное согласие на использование хитов "Иванушек" от их продюсера Игоря Матвиенко. Кроме того, в съемках согласились принять участие сами музыканты.

По словам Пристанскова, в настоящее время создатели находятся в стадии "сборки" проекта. Сценарий уже готов, осталось поработать над некоторыми диалогами. Он подчеркнул, что это будет комедия с большим количеством музыки.

"Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета. Снимать хотим на территории Краснодарского края, по маршруту Геленджик, Анапа, Сочи. Если получится, хотелось бы показать фильм в кинотеатрах уже на следующие новогодние праздники", – поделился он.

Создатель группы Игорь Матвиенко в свою очередь рассказал, что фильм снимут в формате "роуд-муви" (фильм-путешествие, герои которого находятся в дороге). По сюжету три фанатки "Иванушек" отправятся с группой на гастроли, решив закрыть гештальты молодости.

Ранее солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов на своемYouTube-канале поделился роликом с подборкой шепота.

До этого в Сети распространился мем про вокальные данные Григорьева-Апполонова, который, по мнению пользователей, скорее шепчет, а не поет. В интернете можно найти множество видео с подобной манерой исполнения солиста группы. Но теперь он поделился таким роликом сам.

Игорь Матвиенко собрал группу "Иванушки International" в 1995 году. Кастинг тогда вместе с Григорьевым-Апполоновым прошли Игорь Сорин и Кирилл Андреев. Последний также выступает с коллективом по сей день. В 2013 году к группе присоединился Кирилл Туриченко.

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