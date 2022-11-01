Солист "Иванушек" поделился подборкой своего фирменного шепота

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский артист, солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов на своем YouTube-канале поделился роликом с подборкой шепота.

Поклонники могут понаблюдать и послушать подборку из песен с партиями "рыжего из Иванушек".

До этого в Сети распространился мем про вокальные данные Григорьева-Апполонова, который, по мнению пользователей, скорее шепчет, а не поет. В интернете можно найти множество видео с подобной манерой исполнения солиста группы. Но теперь он поделился таким роликом сам.

В видео можно послушать манеру пения Григорьева-Апполонова в композициях "Вселенная", "Алешкина любовь", "Тучи", "Где-то", "Капелька света" и многих других.

В комментариях фанаты артиста похвалили его фирменный шепот. Один из пользователей отметил, что у солиста "Иванушек" очень чистый и добрый голос.

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