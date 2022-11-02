Кинотеатры посетило рекордное с марта число зрителей

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С 27 октября по 2 ноября количество посетителей российских кинотеатров достигло 2,1 миллиона зрителей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино.

При этом на предыдущей прокатной неделе посещаемость кинотеатров была 1,3 миллиона человек. А в последний раз свыше 2 миллионов граждан были в кинотеатрах в последнюю неделю марта, когда еще показывали голливудские фильмы.

Главный редактор отраслевого издания "Бюллетень кинопрокатчика" Александр Нечаев рассказал, что рост посещаемости обеспечил прокат драмы "Сердце Пармы", а также фильмов "Грозный папа", "Большое путешествие. Специальная доставка", "Либерия: охотники за сокровищами".

Из-за перспективных премьер, которые ожидаются в декабре, руководители кинотеатров заговорили о позитивных ожиданиях, однако говорить о возвращении отрасли к былым мощностям преждевременно.

Ранее сообщалось, что сети "Формула кино" и "Синема Парк" попросили суд обязать канадскую корпорацию IMAX продолжить исполнять свои обязанности согласно договору. Таким образом они хотят обязать иностранную компанию вернуться на российский рынок. Иски были направлены разработчику систем для съемки и проецирования картинки в большом формате.



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