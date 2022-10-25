Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Большой фестиваль мультфильмов пройдет в столичном кинотеатре "Космос" с 27 октября по 7 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Зрители смогут увидеть произведения как зарубежных, так и российских авторов. В частности, им покажут китайский приключенческий 3D-мультфильм "Танец льва", французскую картину "Принцесса драконов", бразильскую ленту "Тарсилинья в мире красок", российский анимационный фильм "Финник" Дениса Чернова".

Также можно будет увидеть документальную анимацию. К примеру, подборка "Мой папа, моя мама" посвящена родителям, дедушкам и бабушкам авторов, а подборка "Все сложно" – проблемам, с которыми сталкиваются режиссеры.

Во внеконкурсную благотворительную программу фестиваля войдут лучшие российские мультфильмы, снятые за последние годы. Это будут подборки картин для самых маленьких, а также для школьников младших и средних классов: "Теплая звезда", "Счастливый билет" и "Маленькая большая мечта".

Показы в рамках фестиваля будут проходить в кинотеатрах сети "Москино".

Ранее в интернете появился мультфильм о новых героях светской Москвы. Автор анимационной картины Михаил Домбровский рассказал, что прототипами главных героев истории "Пес с Чистых. Путь к мечте" стали сын и его собака по кличке Фрэнк.

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