Российские киносети хотят через суд принудить IMAX к работе в стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Киносети "Формула кино" и "Синема Парк" направили заявление в суд с просьбой обязать канадскую корпорацию IMAX продолжить исполнять свои обязанности согласно договору. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, участники рынка пытаются через суд обязать IMAX вернуться на российский рынок. Иски были направлены разработчику систем для съемки и проецирования картинки в большом формате.

"Российские киносети уже подавали иски к IMAX, но с требованием расторгнуть договор на обслуживание проекторов", – говорится в сообщении.

По словам председателя АВК Алексея Воронкова, IMAX каждый день производит обновления киносистемы. Ключи, нужные для проката фильмов в формате корпорации, выпускает только сама компания.

По мнению Воронкова, те, кто подал иск против IMAX, хотят вернуть мировой кинобизнес в страну.

По информации представителей Ассоциации владельцев кинотеатров, IMAX завершила свою деятельность в РФ с 1 июня. Сама корпорация не комментировала свой уход.

В августе гендиректор объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" Алексей Васясин рассказал, что IMAX запретила показывать российские фильмы в одноименном формате, хотя оборудование корпорации принадлежит отечественным прокатчикам.

Васясин отмечал, что российская сторона намерена пересмотреть условия, чтобы исключить возможность одностороннего ухода.

Компания IMAX приостановила работу в России

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