19:03Культура
Премия "Золотая малина – 2023" представила список номинантов
Фото: кадр из фильма "Блондинка"; режиссер – Эндрю Доминик; производство – киностудии Plan B Entertainment
Организаторы премии "Золотая малина – 2023" представили перечень номинантов среди проектов прошлого года. Больше всего антипремий по кинопроизводству получили картины "Блондинка", "Морбиус" и "Пиноккио", сообщает сайт награды.
Худший фильм:
- "Блондинка";
- "Доброго траура";
- "Морбиус";
- "Пиноккио";
- "Русалка и дочь короля".
Худший режиссер:
- Джадд Апатоу – "Пузырь";
- Колсон Бэйкер, Мод Сан – "Доброго траура";
- Эндрю Доминик – "Блондинка";
- Роберт Земекис – "Пиноккио";
- Даниэль Эспиноса – "Морбиус".
Худшая актриса:
- Райан Кира Армстронг – "Воспламеняющая взглядом";
- Брайс Даллас Ховард – "Мир Юрского периода: Господство";
- Дайан Китон – "Мак и Рита";
- Алисия Сильверстоун – "Рекуин";
- Кая Скоделарио – "Русалка и дочь короля".
Худший актер второго плана:
- Пит Дэвидсон – "Доброго траура";
- Мод Сан – "Доброго траура";
- Завьер Сэмюэл – "Блондинка";
- Эван Уильямс – "Блондинка";
- Том Хэнкс – "Элвис".
Худшая актриса второго плана:
- Адриа Архона – "Морбиус";
- Лоррейн Бракко – "Пиноккио";
- Пенелопа Крус – "Код 355";
- Фань Бинбин – "Код 355" и "Русалка и дочь короля";
- Мира Сорвино – "Ламборгини: Человек-легенда".
Худший сценарий:
- "Блондинка";
- "Доброго траура";
- "Мир Юрского периода: Господство";
- "Морбиус";
- "Пиноккио".
В номинации "Худший ремейк, сиквел или рип-офф" номинантами стали фильмы "Блондинка", "Воспламеняющая взглядом" и "Мир Юрского периода: Господство". Антипремией отметили и картины "Пиноккио", "365 дней: Этот день" и "Следующие 365 дней".
Также были объявлены номинанты "Худшей экранной пары". По мнению критиков, антипремии достойны актеры картины "Доброго траура" Колсон Бэйкер и Мод Сан. Несколько номинаций получили и персонажи фильма "Блондинка": два реальных героя в сцене в спальне Белого дом, а также Эндрю Доминик с его проблемами с женщинами.
Вручение премии "Золотая малина – 2023" намечена на 11 марта.
Ранее состоялась церемония вручения награды "Золотой глобус". Картину Стивена Спилберга "Фабельманы" назвали лучшей по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Фильм победил в категории "Лучший драматический фильм".
Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе
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