Премия "Золотая малина – 2023" представила список номинантов

Фото: кадр из фильма "Блондинка"; режиссер – Эндрю Доминик; производство – киностудии Plan B Entertainment

Организаторы премии "Золотая малина – 2023" представили перечень номинантов среди проектов прошлого года. Больше всего антипремий по кинопроизводству получили картины "Блондинка", "Морбиус" и "Пиноккио", сообщает сайт награды.

Худший фильм:

"Блондинка";

"Доброго траура";

"Морбиус";

"Пиноккио";

"Русалка и дочь короля".

Джадд Апатоу – "Пузырь";

Колсон Бэйкер, Мод Сан – "Доброго траура";

Эндрю Доминик – "Блондинка";

Роберт Земекис – "Пиноккио";

Даниэль Эспиноса – "Морбиус".

Райан Кира Армстронг – "Воспламеняющая взглядом";

Брайс Даллас Ховард – "Мир Юрского периода: Господство";

Дайан Китон – "Мак и Рита";

Алисия Сильверстоун – "Рекуин";

Кая Скоделарио – "Русалка и дочь короля".

Пит Дэвидсон – "Доброго траура";

Мод Сан – "Доброго траура";

Завьер Сэмюэл – "Блондинка";

Эван Уильямс – "Блондинка";

Том Хэнкс – "Элвис".

Адриа Архона – "Морбиус";

Лоррейн Бракко – "Пиноккио";

Пенелопа Крус – "Код 355";

Фань Бинбин – "Код 355" и "Русалка и дочь короля";

Мира Сорвино – "Ламборгини: Человек-легенда".

"Блондинка";

"Доброго траура";

"Мир Юрского периода: Господство";

"Морбиус";

"Пиноккио".

Худший режиссер:Худшая актриса:Худший актер второго плана:Худшая актриса второго плана:Худший сценарий:В номинации "Худший ремейк, сиквел или рип-офф" номинантами стали фильмы "Блондинка", "Воспламеняющая взглядом" и "Мир Юрского периода: Господство". Антипремией отметили и картины "Пиноккио", "365 дней: Этот день" и "Следующие 365 дней".

Также были объявлены номинанты "Худшей экранной пары". По мнению критиков, антипремии достойны актеры картины "Доброго траура" Колсон Бэйкер и Мод Сан. Несколько номинаций получили и персонажи фильма "Блондинка": два реальных героя в сцене в спальне Белого дом, а также Эндрю Доминик с его проблемами с женщинами.

Вручение премии "Золотая малина – 2023" намечена на 11 марта.

Ранее состоялась церемония вручения награды "Золотой глобус". Картину Стивена Спилберга "Фабельманы" назвали лучшей по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Фильм победил в категории "Лучший драматический фильм".

Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе

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