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19:03

Культура

Премия "Золотая малина – 2023" представила список номинантов

Фото: кадр из фильма "Блондинка"; режиссер – Эндрю Доминик; производство – киностудии Plan B Entertainment

Организаторы премии "Золотая малина – 2023" представили перечень номинантов среди проектов прошлого года. Больше всего антипремий по кинопроизводству получили картины "Блондинка", "Морбиус" и "Пиноккио", сообщает сайт награды.

Худший фильм:

  • "Блондинка";
  • "Доброго траура";
  • "Морбиус";
  • "Пиноккио";
  • "Русалка и дочь короля".

Худший режиссер:

  • Джадд Апатоу – "Пузырь";
  • Колсон Бэйкер, Мод Сан – "Доброго траура";
  • Эндрю Доминик – "Блондинка";
  • Роберт Земекис – "Пиноккио";
  • Даниэль Эспиноса – "Морбиус".

Худшая актриса:

  • Райан Кира Армстронг – "Воспламеняющая взглядом";
  • Брайс Даллас Ховард – "Мир Юрского периода: Господство";
  • Дайан Китон – "Мак и Рита";
  • Алисия Сильверстоун – "Рекуин";
  • Кая Скоделарио – "Русалка и дочь короля".

Худший актер второго плана:

  • Пит Дэвидсон – "Доброго траура";
  • Мод Сан – "Доброго траура";
  • Завьер Сэмюэл – "Блондинка";
  • Эван Уильямс – "Блондинка";
  • Том Хэнкс – "Элвис".

Худшая актриса второго плана:

  • Адриа Архона – "Морбиус";
  • Лоррейн Бракко – "Пиноккио";
  • Пенелопа Крус – "Код 355";
  • Фань Бинбин – "Код 355" и "Русалка и дочь короля";
  • Мира Сорвино – "Ламборгини: Человек-легенда".

Худший сценарий:

  • "Блондинка";
  • "Доброго траура";
  • "Мир Юрского периода: Господство";
  • "Морбиус";
  • "Пиноккио".

В номинации "Худший ремейк, сиквел или рип-офф" номинантами стали фильмы "Блондинка", "Воспламеняющая взглядом" и "Мир Юрского периода: Господство". Антипремией отметили и картины "Пиноккио", "365 дней: Этот день" и "Следующие 365 дней".

Также были объявлены номинанты "Худшей экранной пары". По мнению критиков, антипремии достойны актеры картины "Доброго траура" Колсон Бэйкер и Мод Сан. Несколько номинаций получили и персонажи фильма "Блондинка": два реальных героя в сцене в спальне Белого дом, а также Эндрю Доминик с его проблемами с женщинами.

Вручение премии "Золотая малина – 2023" намечена на 11 марта.

Ранее состоялась церемония вручения награды "Золотой глобус". Картину Стивена Спилберга "Фабельманы" назвали лучшей по версии Ассоциации иностранной прессы Голливуда. Фильм победил в категории "Лучший драматический фильм".

Церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла в Лос-Анджелесе

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