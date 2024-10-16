SHOT: организаторы ведут переговоры с Джаредом Лето о концертах в России

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Организаторы из России начали переговоры с солистом музыкальной группы 30 Seconds to Mars Джаредом Лето о возможности выступить в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Так, по словам организаторов, один большой концерт в России будет стоить около 1 миллиона долларов (примерно 100 миллионов рублей). Однако, помимо этого, певец требует соблюдение следующих условий: лучший отель с президентскими люксами, индивидуальное меню от личного шеф-повара, так как еду от местных поваров исполнитель не любит, а также огромное количество охранников.

Кроме того, важным условием для приезда Лето в Россию является прибытие за день до выступления, поскольку певцу нравится гулять по городу, где он планирует дать концерт, а также общаться с местными жителями. Организаторы предполагают, что солист 30 Seconds to Mars смог бы собрать большой стадион, например столичную арену "Динамо".

Сейчас же Лето выступает в рамках мирового турне по различным городам Европы. Во время концерта 30 Seconds To Mars в Белграде 12 октября он спросил, много ли на концерте россиян, и пообещал публике провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительным заявление Лето о желании выступить в России. В ведомстве добавили, что для России якобы "не может быть никакого умиротворения".

