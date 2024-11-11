Певец Аль Бано рассказал о своей готовности выступить в Донбассе

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Итальянский певец Аль Бано заявил о готовности дать концерт в Донбассе. Об этом артист сказал в интервью газете Il Fatto quotidiano.

"Донбасс всегда был русским, давайте взглянем правде в глаза", – сказал Бано, отметив, что готов дать "концерт в поддержку мира в Москве или где-либо еще".

Певец также высказал мнение, что избранный президент США Дональд Трамп будет способствовать миру. При этом изначально Аль Бано говорил, что "не вернется в Россию" из-за СВО. Однако в марте этого года он сказал, что мечтает вновь посетить страну.

Ранее певец Джаред Лето во время концерта своей группы 30 Seconds To Mars в Белграде также пообещал публике провести концерт в России. Кроме того, артист сказал, что когда-нибудь будет "веселиться и тусоваться" с фанатами в Санкт-Петербурге, Москве и Киеве.

Позже в СМИ появилась информация, что российские организаторы начали переговоры с Лето о возможности выступить в Москве и Санкт-Петербурге в 2025 году. Однако гендиректор концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что информация о переговорах промоутеров с певцом Джаредом Лето о концертах в России сильно преувеличена. По его словам, это невозможно в текущих обстоятельствах.