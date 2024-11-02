Группа "Алиса" перенесла концерты в трех городах России из-за низких продаж билетов

Фото: телеграм-канал "АлисА"

Российская рок-группа "Алиса" перенесла концерты в Екатеринбурге, Перми и Новосибирске на апрель. Причиной этого решения стали низкие продажи билетов, сообщается в соцсетях коллектива.

Как предположили сами артисты, слушатели больше заинтересованы в хитах коллектива, а не в новом альбоме под названием "Гойда".

"Но, простите, по заказам не играем", – сказали в группе.

В сообщении также отмечается, что если продажи билетов останутся на низком уровне до весны, то тур будет отменен.

Ранее группа "Звери" сообщила, что запланированный на 13 ноября в Твери концерт отменяется по решению властей. На данное решение коллективу повлиять не удалось. Также "Звери" уточнили, что средства за билеты будут возвращены в полном объеме.