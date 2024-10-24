Группа "Звери" сообщила об отмене концерта в Твери по решению властей

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Группа "Звери" сообщила, что запланированный на 13 ноября в Твери концерт отменяется по решению властей. Об этом представители группы рассказали на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Вынуждены сообщить, что концерт, который мы планировали провести в Твери 13 ноября, отменяется, поскольку местная администрация отказала нам в его проведении. Причина – неоднозначная позиция артиста", – говорится в сообщении.

Как отметили в группе, на данное решение повлиять не удалось. Также "Звери" уточнили, что средства за билеты будут возвращены в полном объеме. Кроме того, покупателям придут промокоды для покупки билета на концерт в соседних городах со скидкой.

Ранее сообщалось, что исполнительница Карди Би отменила выступление на фестивале ONE Musicfest. Причиной стала экстренная госпитализация. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

Певица поблагодарила поклонников за понимание и заверила их в скорой встрече на концертах.