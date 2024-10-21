Оззи Осборн признался, что не сможет вернуться на сцену из-за многочисленных операций

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Британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что его мечта вновь выйти на сцену разрушилась из-за тех многочисленных операций, которые он пережил, сообщает The Sun.

Несмотря на болезнь Паркинсона, которую диагностировали исполнителю в 2020 году, именно операции не дают ему снова выступать.

В 2003 году он упал с квадроцикла, из-за чего врачи провели ряд операций для установки металлических позвонков. Тогда Осборна начали преследовать боли. В 2019 году пластины сместились, потому что исполнитель споткнулся в темноте и упал. Медики провели еще семь операций, но в результате певец потерял возможность нормально ходить.

Также определенные риски несут тромбы в ногах Осборна. Они не только затруднили его передвижение, но и создали риск для здоровья во время перелетов, из-за чего он не может вернуться в Лондон, хотя очень хочет этого.

Однако певец сохраняет позитивный настрой и чувство юмора. Он поделился, что даже рассматривал возможность установки бионических ног, чтобы снова выйти на сцену. Сейчас исполнитель уделяет большое внимание здоровью: проходит физиотерапию и даже собирается начать заниматься йогой.

О том, что Осборн больше не будет выступать с гастролями, стало известно в начале 2023 года. Тогда музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем. Осборн заявил, что не думал, что ему придется прекратить мировое турне именно по этим причинам.