People: сотрудник отеля купил певцу Лиаму Пейну запрещенные вещества в день его гибели

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Прокуроры, которые расследуют смерть британского музыканта Лиама Пейна, предполагают, что певец приобрел запрещенные вещества у сотрудника отеля, в котором он находился в ночь своей смерти. Об этом сообщает издание People со ссылкой на источник, пожелавший остаться неизвестным.

Как утверждают журналисты, вскоре указанному сотруднику могут предъявить обвинение в распространении запрещенных веществ.

Кроме того, в заявлении прокуратуры отмечается, что следователи расследуют инцидент со смертельным падением певца как "подозрительную смерть". При этом сейчас все улики указывают на то, что перед смертью Пейн был один. Также, по данным властей, на теле музыканта "никаких оборонительных травм обнаружено не было".

В свою очередь, возлюбленная певца Кейт Кэссиди обижена на Пейна, сообщает издание The Post. Отмечается, что девушку довели до нервного срыва сообщения о том, что последние часы перед смертью артист был в компании эскортниц.

"Она ничего об этом не знала. Она просто сказала, что ей нужно все обдумать. Она не перестает плакать и просто опустошена. У Кейт хорошая поддержка, но ей становится только хуже. С ней далеко не все в порядке", – поделился друг Кэссиди в беседе со СМИ.

Бывший участник группы One Direction был найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса 16 октября. 31-летний певец умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо. Отмечается, что полицейские приехали в отель после получения сообщения об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя.

По данным СМИ, перед гибелью артист устроил дебош в своем номере в отеле, где также был обнаружен разбитый телевизор и наркотики.

Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны.

Эксперты также определили, что перед падением с балкона певец "рефлекторно не принял защитную позу". Таким образом, следствие предположило, что Пейн выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.