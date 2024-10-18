Us Weekly: следствие указало на бессознательное состояние Пейна при падении с балкона

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Экс-солист музыкальной группы One Direction Лиам Пейн мог быть без сознания, когда падал с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. Такое предположение высказало следствие, передает Us Weekly.

Предварительное вскрытие показало, что исполнитель скончался от внутреннего и внешнего кровоизлияния, но, вероятно, не по вине какой-либо третьей стороны. Эксперты также определили, что перед падением с балкона певец "рефлекторно не принял защитную позу". Таким образом, следствие предположило, что Пейн выпал с третьего этажа в бессознательном или полубессознательном состоянии.

31-летнего исполнителя обнаружили мертвым возле отеля в районе Палермо в аргентинском Буэнос-Айресе. По предварительной версии, он устроил дебош в своем номере, а затем упал с высоты. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. СМИ уточняли, что в его номере якобы нашли наркотики и разбитую технику.

Как писали журналисты, Пейн в последние годы жизни был в кризисе и периодически вел деструктивный образ жизни. В частности, в 2021 году в эфире одного из подкастов он поделился тем, что в какой-то момент достиг психологического дна.

Кроме того, бывшая невестка экс-вокалиста One Direction Майя Генри направила против артиста иск в суд за несколько дней до его смерти. Она указала в заявлении, что настаивала на собственной защите и безопасности ее родственников от навязчивого внимания Пейна. Она также рассказывала, как после расставания артист писал и звонил ей с разных аккаунтов и телефонов.

