Daily Mail: лейбл Лиама Пейна отказался сотрудничать с ним незадолго до его смерти

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Звукозаписывающая компания Universal Music и личный агент экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна прекратили с ним сотрудничество незадолго до его смерти, пишет газета Daily Mail.

По информации источников издания, компания разорвала контракт с певцом из-за того, что тот не смог компенсировать расходы на свое продвижение. При этом еще до разрыва контракта компания отложила выход нового альбома певца.

Кроме того, отмечается в материале, ранее агент Пейна отказался дальше с ним работать, что оставило музыканта "без какого-либо представительства в публичном пространстве".

31-летнего Пейна обнаружили мертвым возле отеля в районе Палермо в аргентинском Буэнос-Айресе. По предварительной версии, он устроил дебош в своем номере, а затем упал с высоты. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. СМИ уточняли, что в его номере якобы нашли наркотики и разбитую технику.

Как писали журналисты, Пейн в последние годы жизни был в кризисе и периодически вел деструктивный образ жизни. В частности, в 2021 году в эфире одного из подкастов он поделился тем, что в какой-то момент достиг психологического дна.