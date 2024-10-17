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Clarin: в отеле, где жил погибший экс-солист One Direction, обнаружен разбитый телевизор

Разбитый телевизор обнаружили в номере отеля, где жил погибший певец Лиам Пейн – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

В номере отеля, где жил британский певец и экс-участник группы One Direction Лиам Пейн, скончавшийся от падения с 3-го этажа, был обнаружен разбитый телевизор и, предположительно, наркотики. Об этом пишет газета Clarin.

Отмечается, что управляющий отелем незадолго до смерти певца позвонил в полицию и сообщил, что "один из гостей перебрал с наркотиками и крушит всю комнату". Впоследствии сотрудники гостиницы вновь позвонили в полицию, чтобы сообщить о странном звуке во внутреннем дворе здания.

Прибывшая на место полиция обнаружила тело Пейна. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности.

В номере певца была найдена разбитая техника.

Пейн был найден мертвым в отеле в Буэнос-Айресе. На данный момент полиция выясняет подробности произошедшего.

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