La Nación: экс-солист One Direction Лиам Пейн найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса

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Британский певец и бывший участник группы One Direction Лиам Пейн был найден мертвым в отеле Буэнос-Айреса. Об этом сообщает газета La Nación.

"Бывший певец One Direction 31-летний Лиам Пейн найден мертвым в среду в отеле в Буэнос-Айресе. Он умер, упав с третьего этажа в столичном районе Палермо", – указано в сообщении.

Отмечается, что полицейские приехали в отель после получения сообщения об агрессивном мужчине, который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя. На данный момент полиция занята выяснением причин произошедшего.

По данным СМИ, перед гибелью экс-вокалист One Direction устроил дебош в своем номере в отеле.