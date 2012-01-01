Бывшая невеста Лиама Пейна из One Direction обвиняла его в преследовании

Экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна нашли мертвым под окнами отеля в Буэнос-Айресе вечером 16 октября. По словам сотрудников гостиницы, перед этим 31-летний британский певец устроил в номере дебош. Как известие о смерти Пейна встретили звезды шоу-бизнеса и поклонники группы, расскажет Москва 24.

"Травмы несовместимы с жизнью"

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko

Бывший солист британской группы One Direction Лиам Пейн приехал в Буэнос-Айрес на концерт экс-коллеги по коллективу Найла Хорана и поселился в одной из гостиниц района Палермо. Вечером 16 октября сотрудники отеля сообщили в полицию об "агрессивном мужчине, который перебрал с наркотиками и крушит всю комнату", сообщили местные СМИ.

Чуть позже артист выпал с третьего этажа во внутренний двор. Скорая приехала через семь минут, однако врачам лишь оставалось зафиксировать смерть Пейна, рассказал журналистам глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти.





Альберто Кресенти глава Системы по оказанию чрезвычайной чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. У него перелом основания черепа.

В номере, где остановился Пейн, нашли разбитую технику и, предположительно, наркотики. До гибели музыкант был "крайне подавлен" на фоне юридических проблем с бывшей невестой Майей Генри: по данным британских СМИ, после разрыва помолвки девушка обвинила звезду в чрезмерно навязчивом преследовании, натравливании на нее фанатов, и в итоге подала на него в суд.

"Он каждый день преследовал меня с помощью "Снэпчата", (приложение для обмена сообщениями. – Прим. ред.) с нового аккаунта. Когда я видела уведомление, мне становилось плохо", – признавалась она журналистам. При этом, узнав о смерти Пейна, бывшая возлюбленная испытала шок, утверждают таблоиды.

Также неназванный источник рассказал порталу Page Six, что певец в последние годы находился в кризисе.

"У Лиама уже долгое время случались периоды деструктивного поведения... Он открыто говорил о своих проблемах, но иногда пытался их преуменьшить. Его демоны были намного хуже, чем то, как он пытался их показать", – сообщил собеседник издания.

Ранее Пейн признавался в одном из интервью, что у него были проблемы с запрещенными веществами. Однако примерно год назад он сообщил журналистам, что провел в трезвости более 100 дней.

"Я чувствую себя потрясающе, очень-очень хорошо, и поддержка фанатов была очень-очень хорошей, так что я счастлив", – утверждал исполнитель в разговоре с IFL TV.



Лиам Пейн прославился благодаря британскому шоу The X Factor, где триумфально заявил о себе в 2010 году. По ходу сезона его с еще четырьмя участниками объединили в одну группу, которая получила название One Direction. Несмотря на то что очередной сезон шоу коллектив не выиграл, их карьера начала стремительно развиваться. В частности, сингл группы What Makes You Beautiful вошел в десятку хит-парадов в каждой стране, где был представлен. Однако в 2015 году One Direction распались, после чего Пейн начал сольную карьеру.



"Тебя никто не смог спасти"

Фото: Rich Fury/Invision/AP

Актриса и модель Пэрис Хилтон простилась с Лиамом Пейном в соцсетях, назвав его своим другом.

"Я расстроена новостями о его смерти. Выражаю соболезнования семье и близким. Покойся с миром, мой друг", – написала Хилтон в соцсетях.

Также слова соболезнования в своем аккаунте оставил рэпер Juicy J.

"Покойся с миром, Лиам Пейн. Не могу в это поверить. Возносим молитвы за его семью", – поделился музыкант.

Автор "50 оттенков серого", писательница Э. Л. Джеймс призналась в Сети, что не может поверить в случившееся.





Э. Л. Джеймс писательница Я убита горем, узнав о трагической кончине Лиама Пейна. Я с трудом в это верю. Искренние соболезнования его семье.

Сообщение о смерти Пейна появилось и в аккаунте шоу The X Factor, благодаря которому появилась группа One Direction.

"Мы убиты горем из-за трагической смерти Лиама Пейна. Он был невероятно талантлив и как часть One Direction оставил неизгладимое наследие в музыкальной индустрии и среди поклонников по всему миру. Наши мысли с его друзьями, семьей и теми, кто его любил", – сказано в сообщении.

На момент публикации материала никто из One Direction не опубликовал никаких сообщений по поводу гибели экс-коллеги. Соболезнования выразили только родственники бывших участников группы – мать Гарри Стайлса и сестры Зейна Малика.

Фанаты группы стали собираться у отеля в Буэнос-Айресе сразу после известия о смерти Лиама Пейна. Поклонники устроили там стихийный мемориал и пытались утешить друг друга. Выразили они соболезнования и в соцсетях.

"Лиам Пейн, ты будешь жить вечно, тебя всегда будут помнить и любить", – написал пользователь X.

"Обнимаю всех, кто вырос с One Direction. Я буквально опустошен, хочу проснуться от этого дурного сна", – признался другой комментатор.

В России тоже немало поклонников One Direction, и все они до последнего отказывались верить в случившееся.

"В девочке, которая слушала их с 2011 года, просто что-то сломалось. Только недавно говорила мужу, что обязательно побываю на концерте всех мальчиков, потому что до старости еще так далеко. Очень больно осознавать, что Лиама больше нет", – сказала одна из них.





пользователь соцсетей Слишком рано. Мне кажется, я еще долго не смогу это принять... Часть души потеряна. Лиам, я так благодарна тебе за то, что ты был в жизни каждого из нас... Ты был таким лучом света, и мне так жаль, что тебя никто не смог спасти.

Также в Сети расходится видео, как Пейн общался с фанатами в Буэнос-Айресе за некоторое время до смерти. Многие пользователи заметили, что певец хоть и вел себя дружелюбно, так и не смог скрыть потерянный взгляд.

