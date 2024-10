Бывшая невеста Лиама Пейна из One Direction обвиняла его в преследовании

Экс-солиста группы One Direction Лиама Пейна нашли мертвым под окнами отеля в Буэнос-Айресе вечером 16 октября. По словам сотрудников гостиницы, перед этим 31-летний британский певец устроил в номере дебош. Как известие о смерти Пейна встретили звезды шоу-бизнеса и поклонники группы, расскажет Москва 24.

Бывший солист британской группы One Direction Лиам Пейн приехал в Буэнос-Айрес на концерт экс-коллеги по коллективу Найла Хорана и поселился в одной из гостиниц района Палермо. Вечером 16 октября сотрудники отеля сообщили в полицию об "агрессивном мужчине, который перебрал с наркотиками и крушит всю комнату", сообщили местные СМИ.

Чуть позже артист выпал с третьего этажа во внутренний двор. Скорая приехала через семь минут, однако врачам лишь оставалось зафиксировать смерть Пейна, рассказал журналистам глава Системы по оказанию чрезвычайной медицинской помощи Буэнос-Айреса Альберто Кресенти.



В номере, где остановился Пейн, нашли разбитую технику и, предположительно, наркотики. До гибели музыкант был "крайне подавлен" на фоне юридических проблем с бывшей невестой Майей Генри: по данным британских СМИ, после разрыва помолвки девушка обвинила звезду в чрезмерно навязчивом преследовании, натравливании на нее фанатов, и в итоге подала на него в суд.

"Он каждый день преследовал меня с помощью "Снэпчата", (приложение для обмена сообщениями. – Прим. ред.) с нового аккаунта. Когда я видела уведомление, мне становилось плохо", – признавалась она журналистам. При этом, узнав о смерти Пейна, бывшая возлюбленная испытала шок, утверждают таблоиды.

Также неназванный источник рассказал порталу Page Six, что певец в последние годы находился в кризисе.

"У Лиама уже долгое время случались периоды деструктивного поведения... Он открыто говорил о своих проблемах, но иногда пытался их преуменьшить. Его демоны были намного хуже, чем то, как он пытался их показать", – сообщил собеседник издания.

Ранее Пейн признавался в одном из интервью, что у него были проблемы с запрещенными веществами. Однако примерно год назад он сообщил журналистам, что провел в трезвости более 100 дней.

"Я чувствую себя потрясающе, очень-очень хорошо, и поддержка фанатов была очень-очень хорошей, так что я счастлив", – утверждал исполнитель в разговоре с IFL TV.



Лиам Пейн прославился благодаря британскому шоу The X Factor, где триумфально заявил о себе в 2010 году. По ходу сезона его с еще четырьмя участниками объединили в одну группу, которая получила название One Direction.

Несмотря на то что очередной сезон шоу коллектив не выиграл, их карьера начала стремительно развиваться. В частности, сингл группы What Makes You Beautiful вошел в десятку хит-парадов в каждой стране, где был представлен. Однако в 2015 году One Direction распались, после чего Пейн начал сольную карьеру.