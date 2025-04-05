Мониторинг ОПЕК+ оценил данные по добыче нефти в январе-феврале 2025 года

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на онлайн-встрече 5 апреля оценил данные по добыче нефти в январе и феврале 2025 года и отметил соответствие всем договоренностям альянса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Мониторинг ОПЕК+ не рекомендовал никаких изменений в политику по добыче нефти. Следующее заседание министерского мониторинга ОПЕК+ запланировано на 28 мая.

Ранее СМИ писали, что страны G7 не намерены включать в новое коммюнике призыв к ужесточению ценового потолка на нефть из России. Согласно проекту документа, вероятно, будет исключен пункт, призывающий страны-союзницы "дать указания своими министрам финансов ужесточить или изменить потолок цен на российскую нефть таким образом, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам".

Журналисты уточнили, что G7 также не согласовала формулировки, касающиеся гарантий безопасности для Украины.