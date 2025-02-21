Bloomberg: страны G7 намерены отказаться от призыва ужесточить потолок цен на нефть из РФ

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Страны "Группы семи" (G7) не планируют включать в новое коммюнике призыв к ужесточению ценового потолка на российскую нефть. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает агентство Bloomberg.

Согласно источнику, из текста, вероятно, будет исключен пункт, призывающий страны-союзницы "дать указания своим министрам финансов ужесточить или изменить потолок цен на российскую нефть таким образом, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам".

Издание также отмечает, что G7 пока не смогла согласовать формулировки, касающиеся гарантий безопасности для Киева, и, скорее всего, смягчит риторику по теме украинского конфликта в итоговом документе.

Ранее Вашингтон выступил против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО. Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия украинского лидера Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.

