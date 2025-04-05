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05 апреля, 14:20

Политика

ВС РФ поразили склады боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома Украины, а также складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск, сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, удалось поразить предприятие по сборке беспилотных летательных аппаратов и скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также формирования иностранных наемников, которые дислоцировались в 147 районах.

Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией, а также с применением беспилотников.

Ранее ВС РФ поразили украинское предприятие ракетно-космической промышленности. Также под удары попали цеха производства БПЛА, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники ВСУ в 148 районах.

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