Силы ПВО России за ночь сбили 49 украинских БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Средства ПВО России сбили в ночь на 5 апреля 49 украинских БПЛА над девятью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России в своем официальном телеграм-канале.

Над территорией Воронежской области было уничтожено и перехвачено 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, над Белгородской областью – 14, по шесть – над Курской и Самарской областями, три БПЛА – над территорией Мордовии, по одному БПЛА – над территориями Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областей.

Ранее этой ночью после атаки БПЛА на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области начался пожар. Губернатор региона Вячеслав Федорищев уточнил, что обошлось без пострадавших.

Также губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что над регионом силами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет. Это второй случай, когда в регионе заявляют о сбитом БПЛА. В ноябре 2024 года сообщалось, что под Пензой были обнаружены три сбитых беспилотника.