Пожар начался на предприятии в Чапаевске Самарской области после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар возник после атаки БПЛА на промышленное предприятие в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.

"Уважаемые жители Самарской области. Беспилотники ВСУ сегодня рано утром атаковали промышленное предприятие в Чапаевске", – написал он.

Федорищев добавил, что обошлось без пострадавших, а на месте работают экстренные службы. Тушением возгорания заняты сотрудники МЧС России.

Ранее этой ночью атаке дронов ВСУ подверглось одно из предприятий Мордовии. Губернатор региона Артем Здунов уточнял, что для ликвидации последствий атаки задействованы все необходимые силы и средства. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

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