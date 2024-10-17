PS: экс-солист One Direction Лиам Пейн испытывал кризис перед своей гибелью

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Погибший музыкант и бывший участник музыкальной группы One Direction Лиам Пейн в последние годы жизни был в кризисе и периодически вел деструктивный образ жизни, пишет Page Six со ссылкой на свой источник.

Музыкант открыто признавал свои проблемы, но иногда пытался их уменьшить, уверен собеседник портала. В частности, в 2021 году в эфире одного из подкастов он поделился тем, что в какой-то момент достиг психологического дна и страдал от экзистенциальных проблем.

Кроме того, перед своей гибелью мужчина был подавлен юридическими проблемами с бывшей невестой, американской моделью Майей Генри, напомнили журналисты.

31-летнего певца нашли мертвым возле отеля в районе Палермо в аргентинском Буэнос-Айресе. По предварительной версии, он устроил дебош в своем номере, а потом скончался от падения с высоты. СМИ уточняли, что в его комнате якобы нашли наркотики.

