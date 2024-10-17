Daily Mail: бывшая девушка погибшего экс-солиста One Direction подала на него в суд

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Бывшая невестка экс-вокалиста One Direction Лиама Пейна Майя Генри направила против артиста иск в суд за несколько дней до его смерти, сообщает Daily Mail.

В заявлении девушка указала, что настаивала на собственной защите и безопасности ее родственников от навязчивого внимания Пейна. Она также рассказывала в своих соцсетях о том, как певец шел на крайности, чтобы связаться с ней после расставания. По ее словам, артист писал и звонил ей с разных аккаунтов и телефонов.

Бывшая невестка экс-вокалиста One Direction пока не давала никаких комментариев по поводу гибели Пейна, однако, по информации издания, она была шокирована.

Генри и Пейн стали встречаться в 2018 году после того, как артист расстался с певицей Шерил Коул. В 2020 году музыкант сделал предложение девушке, однако пара расторгла помолвку в апреле 2022 года из-за измен экс-вокалиста One Direction.

31-летнего Пейна обнаружили мертвым возле отеля в районе Палермо в аргентинском Буэнос-Айресе. По предварительной версии, он устроил дебош в своем номере, а затем упал с высоты. При падении певец получил перелом основания черепа, спасти его не было возможности. СМИ уточняли, что в его номере якобы нашли наркотики и разбитую технику.

