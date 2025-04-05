Роспотребнадзор не увидел рисков распространения лихорадки чикунгунья в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эпидемиологической опасности для распространения лихорадки чикунгунья в России нет. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Роспотребнадзор.

"Согласно информации в СМИ, на острове Реюньон в Индийском океане, находящемся под юрисдикцией Франции, введен чрезвычайный план оперативного реагирования, связанный с ростом заболеваемости лихорадкой чикунгунья. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала года в мире выявили более 98 тысяч случаев заболевания. В Тайване, Австралии, Чили и Германии зафиксировали 19 завозных случаев. При этом на территории России лихорадка не установлена.

Как отметил Роспотребнадзор, в России есть собственные тест-системы, которые способны оперативно диагностировать заболевание. Специалисты ведомства постоянно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой за рубежом.

Кроме того, Роспотребнадзор подчеркнул, что среди основных симптомов лихорадки значатся повышение температуры до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. Заболевание представляет угрозу для пожилых людей и граждан с ослабленным иммунитетом.

Ранее россиян предупредили о росте рисков межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1. После завершения происходящих в его структуре изменений он может стать высокопатогенным для людей.

Рост числа вспышек этого заболевания вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

