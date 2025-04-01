Вирусолог Зверев: для лечения микоплазменной инфекции подходят не все антибиотики

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Не все антибиотики подходят для лечения микоплазменной инфекции, так как она не имеет такой клеточной стенки, как у большинства бактерий. Об этом в разговоре с телеканалом "360" заявил вирусолог и иммунолог, доктор биологических наук, академик РАН Виталий Зверев.

Эксперт уточнил, что микоплазма является не вирусом, а бактерией, которая давно известна медицине и не вызывает особенных опасений у врачей. Обращение на такие вспышки заболеваемости, считает он, стали обращать после пандемии COVID-19.

"С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, иногда такое внимание и некий ажиотаж при инфекциях, которые мы знали и с которыми справлялись всегда, чрезмерны. Потому что протекает болезнь как обычно, мы справляемся, смертельных случаев нет, и все хорошо", – пояснил вирусолог.

Зверев отметил, что тяжелое течение заболевания может быть у людей с ослабленным иммунитетом и после перенесенной другой болезни. Для успешного и быстрого лечения нужно правильно подобрать лечение, подчеркнул он.

Специалист добавил, что после коронавируса в России хорошо налажена диагностика респираторных заболеваний. Это, с его слов, упрощает борьбу с такими вспышками.

Ранее СМИ писали, что в России якобы появился неизвестный вирус, вызывающий высокую температуру и кашель с кровью. При этом тесты на ковид и грипп у пациентов были отрицательные. В Роспотребнадзоре предположили, что так называемый новый вирус может быть микоплазменной инфекцией.

В свою очередь, инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов сказал, что описанные заболевшими симптомы соответствуют ОРВИ. В стране не выявлены новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями, указал он, сославшись на данные постоянного эпидемиологического мониторинга НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева.