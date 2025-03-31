Роспотребнадзор сообщил, что якобы неизвестный вирус в РФ может быть инфекцией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Неизвестный вирус, который якобы появился в России, может быть микоплазменной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о распространении в стране вируса, который вызывает высокую температуру и кровь при отхаркивании. При этом тесты на COVID-19 и грипп у пациентов были отрицательными.

По словам заболевших, все начинается с ломоты и слабости, однако через пару дней становится тяжело вставать с кровати. Помимо этого, граждане указывали на сильный кашель. Одна из пострадавших в разговоре с телеграм-каналом уточнила, что через неделю болезни и приема антибиотиков у нее сохранялись приступы кашля.

Ведомство обратилось к администрации канала и запросило информацию, связанную с публикацией. Как указали в редакции, на момент получения информации о вирусе речь шла минимум о двух случаях заболевания в Москве и Подмосковье, после публикации написали еще три человека с подобными симптомами.

Конкретные даты обращения за медпомощью не уточнялись, а комментарии от пострадавших были получены за несколько дней до выхода материала. Обратившиеся не рассказали, где именно проводились лабораторные исследования. Однако известно, что антитела к микоплазме позднее были выявлены в частном центре проведения медицинских анализов.

Кроме того, предположения о том, что вирус мог оказаться микоплазменной пневмонией, подтвердились результатами исследований, добавили в администрации телеграм-канала.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в РФ не выявлены новые вирусы или вирусы со значительными мутациями. Эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая грипп, коронавирус и внебольничные пневмонии, стабильна. Отмечается снижение уровня заболеваемости.