Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе

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Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Сети, сообщается на сайте ведомства.

Информация появилась в телеграм-канале Shot. Там писали, что на территории страны распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.

"В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее россиян предупредили о росте рисков межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1. После завершения происходящих в его структуре изменений он может стать высокопатогенным для людей.

Рост числа вспышек этого заболевания вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира, подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что происходит постепенное расширение географии распространения этого вида гриппа. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.