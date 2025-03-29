29 марта, 20:55Общество
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о неизвестном вирусе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Сети, сообщается на сайте ведомства.
Информация появилась в телеграм-канале Shot. Там писали, что на территории страны распространяется вирус, вызывающий высокую температуру и кровь при отхаркивании, при этом тесты на ковид и грипп у больных отрицательные.
"В администрации телеграм-канала запрашивается вся имеющаяся информация, связанная с публикацией", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Ранее россиян предупредили о росте рисков межвидового перехода вируса птичьего гриппа H5N1. После завершения происходящих в его структуре изменений он может стать высокопатогенным для людей.
Рост числа вспышек этого заболевания вызывает тревогу в научной среде во всех странах мира, подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что происходит постепенное расширение географии распространения этого вида гриппа. В целях контроля над данной ситуацией было решено ввести специальный мониторинг.