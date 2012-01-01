Инфекционист Синикин назвал самые опасные последствия парвовируса

Парвовирус особенно опасен при сниженном иммунитете и бьет по жизненно важным органам. Как избежать заражения, рассказал врач-инфекционист ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Владимир Синикин в программе "Доктор 24".

В чем опасность?

Парвовирусную инфекцию ученые случайно открыли в 1975 году, когда пытались найти вирус гепатита B в образцах донорской крови. В первую очередь заражение опасно для беременных, поскольку приводит к тяжелым поражениям плода, предупредил Владимир Синикин.





Владимир Синикин врач-инфекционист ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Также инфекция вредит пациентам со сниженным иммунитетом и анемией. Чаще всего болеют дети, а взрослые – реже, если у них хороший иммунитет.

Заражение может приводить к длительным артритам, реже – поражениям печени и сердца. При этом весной – в начале лета заболеваемость возрастает из-за перепадов температур, переохлаждений и перегревов из-за перемены погоды.

Инфекция чаще передается воздушно-капельным путем. При этом возможен и контактно-бытовой, когда человек касается глаз, носа и рта грязными руками, добавил врач.

Признаки заболевания

Симптомы парвовируса разделены на неспецифические и специфические. К первым относятся повышение температуры, слабость, утомляемость, насморк и боли в горле. Ко вторым – артриты и высыпания на коже.





Владимир Синикин врач-инфекционист ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ От сыпи у детей краснеют щеки, будто дали пощечину. Также она покрывает руки, как перчатки, и тот же эффект на ногах. У взрослых сыпь не такая специфическая и может не проявляться на щеках, однако она бывает на туловище.

Инфекция сильно воздействует на иммунную систему, поэтому пациенту могут назначить стероидные гормоны. Преимущественно это касается взрослых, так как у детей в 90% случаев заболевание протекает без серьезных последствий. В то же время, чтобы юные пациенты не заразили других, их оставляют в стационаре, добавил врач.

Чтобы снизить риски подхватить инфекцию, эксперт порекомендовал не контактировать с заболевшими и регулярно обрабатывать руки после улицы, особенно перед тем как трогать лицо.

