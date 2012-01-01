Терапевт Хухрев назвал группы риска по аутоиммунным заболеваниям

Нарушения в работе иммунной системы могут привести к развитию аутоиммунного заболевания. Как это происходит, рассказал врач-терапевт, врач общей практики и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Суть заболевания

Особая система (HLA) в человеческом организме способна распознавать "чужие" и "свои" клетки. Однако в ней может произойти сбой, после которого собственные единицы воспринимаются как чужеродные, рассказал Алексей Хухрев.

Во время борьбы с "чужими" клетками, иммунная система помечает их, а затем атакует свободными радикалами и сжигает перекисями, добавил врач.





Алексей Хухрев врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук Считается, что от аутоиммунных заболеваний поможет укрепление иммунитета. Однако, наоборот, подобные патологии возникают при слишком сильной или "заблудившейся" иммунной системе.

Аутоиммунные болезни

Аутоиммунных заболеваний достаточно много, и одним из самых "безобидных" считается витилиго, отметил врач.





Алексей Хухрев врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук Один из представителей витилиго – это Майкл Джексон, который из афроамериканца стал белокожим. Его собственные антитела и иммунные клетки "поели" меланин – пигмент. У человека со светлой кожей это не так заметно. Обычно белые пятна возникают вокруг носа, рта, глаз, половых органов, на пальцах, в подмышках и сгибах.

Что касается сахарного диабета первого типа, в этом случае организм нападает на клетки Лангерганса, производящие инсулин. В худшем случае они погибают за один или два года, после чего человеку жизненно необходимо ставить уколы с инсулином.

Важно отметить, что при заражении некоторые бактерии и вирусы могут имитировать человеческие белки. Поэтому, когда организм распознает патоген, по строению схожий с настоящими клетками, то начинает атаковать свои же ткани. Таким образом, под прицелом часто находятся кожа, сердечные клапаны и другие органы.

Наследственность достаточно сильно влияет на развитие аутоиммунных заболеваний. Если родственники болели аутоиммунным тиреоидитом, витилиго, псориазом или ревматоидным артритом, важно следить за здоровьем. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, не набирать лишние килограммы и не загорать долго на солнце, подытожил Хухрев.