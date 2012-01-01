Психолог Сурина назвала способ справиться с весенним обострением

Наступившая весна радует москвичей солнцем и аномально теплой погодой. Однако смена сезонов может повлечь обострение разных недугов, предупреждают врачи. Какие заболевания грозят в межсезонье и как от них защититься, рассказывает Москва 24.

Весеннее обострение

Весна – период особого риска, в первую очередь для ментального здоровья, отмечают специалисты.

"В это время поднимается уровень тревоги, агрессии, мы становимся очень чувствительными, более раздражительными", – рассказала в беседе с Москвой 24 психолог Наталья Памфилова.



Наталья Памфилова психолог Такое состояние привязано к перестройке погоды и нашим внутренним изменениям. Организм так устроен, что, когда добавляются световые часы, когда в воздухе происходят перемены, он часто реагирует на это, причем по-разному.

По словам Памфиловой, обострение продлится недолго: ситуация стабилизируется, когда весна вступит в свои права окончательно – появятся трава, листья на деревьях, начнется активное цветение. Плюс критическим переходный период будет не для всех: психологически крепкие и здоровые люди, скорее всего, не заметят изменений в своем состоянии, подчеркнула специалист.

При этом психолог Ангелина Сурина в беседе с Москвой 24 выделила несколько групп риска, которым наступление весны может даться непросто.

"В первую очередь это люди, которые имеют любой подтвержденный психиатрический диагноз, будь то депрессия, психоз или ОКР, биполярное расстройство. Ко второй группе риска относятся люди в целом здоровые, но склонные к депрессивному состоянию, ипохондрики, негативно мыслящие", – рассказала Сурина.





Ангелина Сурина психолог Третья категория – это те, кто в недавнем времени пережил сильное потрясение, например серьезную болезнь или смерть родственника. Во время стресса могут снижаться психологические и биологические защитные функции, то есть в эту группу может попасть кто угодно.

Пережить межсезонье в спокойном режиме можно, главное – соблюдать несколько правил. Людям с установленными расстройствами в начале сезона необходимо пропивать курс назначенных лекарств, а также оставаться на связи со своим врачом, указала Сурина.

"Остальным нужно помогать себе физически: прогулки на солнце, легкий спорт, правильное питание, достаточное количество сна, витамины (дефициты значительно влияют на настроение), смена обстановки", – перечислила специалист.

Если же не удается самостоятельно привести себя в состояние "спокойной радости", справиться с грустью и апатией, злостью и раздражительностью, Сурина рекомендовала обратиться за помощью к психологу.

Аллергия и вирусы

Кроме сезонной гиперчувствительности, весна готовит и другие опасности. Врач-терапевт Татьяна Романенко напомнила, что в марте сохраняется серьезная вирусная нагрузка на организм.

"Несмотря на солнце и тепло, инфекции пока нас не покидают. Более того, вирусы очень неплохо себя чувствуют при такой комфортной плюсовой температуре", – рассказала специалист в беседе с Москвой 24.

Фактором риска в данном случае служит и увеличение количества контактов между людьми весной. Кроме того, в теплую солнечную погоду горожане теряют бдительность, одеваются не по погоде и получают переохлаждение, которое ослабляет иммунитет, объяснила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Весна – это еще и поллиноз: природа пробуждается, начинается цветение. Опасность усугубляется тем, что в такой сложный и нагруженный период мы часто не можем отличить простуду от аллергии.

Кроме того, истощенный за зиму витаминный запас организма, а также регулярное переохлаждение могут привести к обострению хронических лор-заболеваний и проблем с мочеполовой системой, а также к воспалению суставов, предупредила врач.

Романенко напомнила, что главным защитным механизмом весной служит не только здоровый образ жизни, но и правильно подобранная по погоде одежда. Эксперт также рекомендовала обращаться к врачу при проявлении признаков ОРВИ, аллергии и других недомоганий – это позволит быстро поставить правильный диагноз и вовремя начать лечение.