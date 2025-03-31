Врач Иванов: симптомы микоплазменной пневмонии многим напоминают простуду

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Симптомы микоплазменной пневмонии появляются постепенно, поэтому инфекция напоминает многим простуду. Об этом сообщает RT со ссылкой на врача Романа Иванова.

По его словам, при микоплазменной пневмонии у заболевшего фиксируется слабость, недомогание, головная боль, лихорадка и кашель. Однако эксперт заявил, что бить тревогу человек начинает после того, как симптомы приобретают отличия от простуды или гриппа, например появляется кровь в мокроте.

В таком случае необходимо обратиться ко врачу, отметил Иванов. В противном случае могут возникнуть осложнения, например дыхательная недостаточность или плеврит, предупредил специалист. В первую очередь эта рекомендация касается людей со слабым иммунитетом, детей и пенсионеров.

Врач также объяснил, что эта инфекция является сезонной, ее пик наблюдается весной и осенью. Заразиться микоплазменной пневмонией человек может при разговоре лицом к лицу, а также в случаях кашля или чиха инфицированного. Он уточнил, что возбудитель болезни довольно быстро проникает в дыхательные пути и легкие, вызывая воспаление.

"Однако вне живого организма микоплазмы быстро гибнут, поэтому подцепить их, потрогав загрязненные предметы, сложно", – отметил Иванов.

По словам эксперта, снизить риск заражения помогут меры профилактики: отсутствие контакта с заболевшим, отказ от посещения мест массового скопления людей в период сезонных инфекций, а также ношение масок.

В последний раз рост числа заболевших микоплазменной пневмонией в Москве и других регионах РФ фиксировался в декабре прошлого года. По данным статистики одной из лабораторий, которую приводили СМИ, в октябре – декабре 2023 года частота выявления бактерии Mycoplasma pneumoniae у пациентов достигала 4,9%, а за аналогичный период 2024-го показатель вырос до 19,6%.

