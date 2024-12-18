Отоларинголог Зайцев назвал два самых опасных типа кашля

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Кашель с просвистом и головокружением, а также сопровождающийся липким потом и потерей сознания, очень опасен. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, к неопасному можно отнести только кашель в результате поперхивания. В остальных случаях симптом говорит о проблемах со здоровьем.



Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Угрожающе опасный – это кашель с просвистом. Когда свистит и клокочет уже где-то внутри грудной клетки, значит, что бронхи или альвеолы легких находятся в спастическом, сокращенном, пережатом состоянии. За этим уже наступает бронхообструкция, то есть закрытие, что может перекрыть дыхательные пути.

"Если кашель такой, что у человека начинает кружиться голова, появляется липкий пот и он начинает терять сознание, – речь идет о сильнейшей пневмонии. При этом человек находится в состоянии сильного интоксикационного синдрома, что сопровождается значительной слабостью. Такой кашель также можно отнести к очень опасным", – говорит Зайцев.

Специалист посоветовал не заниматься самолечением и не принимать лекарства по совету фармацевта или провизора. Лучше незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили, что кашель может быть психогенным. Вероятность его появления повышается при выраженном тревожном расстройстве. Он имеет свою периодичность и возникает при эмоциональном разговоре или психотравмирующей ситуации, то есть во время выраженной активизации нервной системы.

