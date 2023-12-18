Невролог назвала симптомы психогенного кашля

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Кашель может появиться не только из-за болезней органов дыхания, но и из-за стресса. Об этом заявила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

По ее словам, после выздоровления от респираторной инфекции достаточно двух недель, чтобы кашель прошел. Бывают возбудители, от которых кашель длится 3–4 недели, но если он продолжается дольше, то это уже тревожный симптом, предупредила врач.

Она отметила, что причин у длительного кашля может быть много, к примеру, хроническая пневмония, аллергия, регулярный заброс содержимого желудка в пищевод и стресс. При этом она указала, что психогенный кашель – не редкость.

Врач добавила, что кашель – один из защитных рефлексов. Когда человек болеет, кашель выводит мокроту, а также возбудителей с форсированным выдохом. Но, сказала эксперт, при хроническом стрессе и при ощущении глобальной опасности, когда все защитные механизмы, как курок, взведены, этот рефлекс тоже может срабатывать.

Аникина также назвала косвенные признаки психогенного кашля. Она считает, что из-за выраженного тревожного расстройства увеличивается вероятность появления психогенного кашля. Кроме того, он имеет свою периодичность и появляется при эмоциональном разговоре или какой-то психотравмирующей ситуации, то есть он возникает в периоды выраженной активизации нервной системы. Но, указала невролог, бывают и вялотекущие воспалительные состояния бронхолегочной системы, которые имеют такие же симптомы.

Эксперт рекомендовала при долгом кашле обратиться к специалистам и пройти обследование. Она посоветовала сделать рентген грудной клетки, сдать анализы крови, прийти на прием к отоларингологу, аллергологу и гастроэнтерологу. Если кашель вызвал стресс, то лечением займется невролог или психиатр, подытожила Аникина.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что длительный кашель может быть вызван приемом некоторых препаратов. По его словам, группа лекарств от давления может спровоцировать сухой кашель. Пока человек их принимает, он будет кашлять, отметил специалист.

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