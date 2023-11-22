В Депздраве назвали возможные причины затяжной простуды среди россиян

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Затяжное течение ОРВИ может быть связано со сниженным иммунитетом, а также неэффективным лечением. Об этом Москве 24 рассказал доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников.

Ранее в СМИ появилась информация, что россияне жалуются на кашель, сильную утомляемость и температуру (37,5), которые не проходят по несколько недель. При этом во многих случаях тесты на COVID-19 показывают отрицательный результат. Ряд специалистов предположили, что это может быть влиянием на иммунитет неизвестного ранее вируса.

Тяжельников подчеркнул, что длительное течение простуды не означает автоматически, что речь идет о новой болезни. Иногда человек может последовательно переболеть разными инфекциями или одновременно несколькими с присоединением бактериальной



Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения ОРВИ (ОРЗ) – это целая группа заболеваний, вызываемых ДНК- и РНК-содержащими вирусами, к ним в том числе относятся и грипп, и коронавирус, который сейчас чаще протекает как обычная острая респираторная вирусная инфекция. В каждом случае заболевания должен ставиться диагноз и назначаться соответствующее лечение.

Он напомнил, что грипп известен коварством осложнений, коронавирус может переходить в постковидный синдром, а длительный насморк или кашель может быть следствием как сниженного иммунитета, так и неправильного или неэффективного лечения.

Эксперт подчеркнул, что затяжная ОРВИ – обычное явление, которое возникало всегда. Кашель при таком состоянии может продолжаться четыре недели.

"А если человек не соблюдает рекомендации врача или вообще не обращается к специалистам, а лечится народными способами, то симптомы могут продолжаться еще дольше. Часто встречаются пациенты, которые при малейшем улучшении состояния перестают следовать рекомендациям доктора, и симптомы возвращаются. Человеку кажется, что он болеет каким-то новым, неизвестным ранее вирусом, а на самом деле он просто не вылечивается до конца", – объяснил Тяжельников.

Несмотря на то что появление нового вируса ставится под сомнение, затяжная простуда может быть следствием опасных осложнений, предупредил врач.



Андрей Тяжельников главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Поэтому при острых респираторных заболеваниях прежде всего необходимо внимательно следить за своим состоянием, измерять температуру. Все вирусные заболевания имеют схожие симптомы, но для того, чтобы предотвратить осложнения, необходимо вовремя обращаться к врачу, который поставит диагноз и назначит правильное лечение.

Тяжельников добавил, что московская система здравоохранения строго отслеживает эпидемиологическую ситуацию в городе. "Мы мониторим циркулирующие вирусы, определяем, что это за штаммы, какими они обладают характеристиками и какую тяжесть заболевания вызывают. Также для понимания генетического возбудителя вируса, его мутаций, насколько он изменился или остался прежним, мы проводим полногеномное секвенирование вирусов ковида и гриппа", – рассказал он.

Профилактические меры принимаются задолго до наступления эпидемиологического сезона. "В первую очередь это вакцинация от гриппа", – отметил врач.

Ранее стало известно, что заболеваемость ОРВИ, пневмонией и COVID-19 в столичном регионе аналогична обычному периоду сезонных заболеваний. По информации Депздрава, увеличения количества госпитализаций в столице не отмечается.

Также там подчеркнули, что в Москве имеется достаточное количество коек для приема больных с инфекционными заболеваниями.