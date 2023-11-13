В Депздраве рассказали об эпидемиологической обстановке в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заболеваемость ОРВИ, пневмонией и COVID-19 в столичном регионе аналогична обычному периоду сезонных заболеваний. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

По информации Депздрава, увеличения количества госпитализаций на данный момент в столице не отмечается.

Также там подчеркнули, что в Москве имеется достаточное количество коек для приема больных с инфекционными заболеваниями.

"В ответ на публикации об очередях из машин скорой помощи сообщаем, что скопление машин скорой помощи на территории клинической инфекционной больницы № 1 вызвано спецификой работы больницы", – сказано в сообщении.

В Депздраве пояснили, что на территории больницы могут находиться сразу до 22 машин скорой в период час пика.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России зафиксирована вторая волна заболеваемости COVID-19, так как количество заболевших за месяц увеличилось ровно в два раза. Сегодняшняя регистрация зараженных составляет 35–36 тысяч за прошедшую неделю, отметила она.

Эпидобстановка по COVID-19 в Москве соответствует периоду сезонных заболеваний