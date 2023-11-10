В Роспотребнадзоре заявили, что три случая штамма "Пирола" в Москве являются завозными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три случая штамма коронавируса "Пирола", зафиксированные в Москве, являются завозными, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, первый случай зарегистрировали 3 ноября. При этом отобран материал был 26 октября, в самый первый день заболевания у человека, который вернулся из Турции.

Во втором случае человек также приехал из Турции, но перед этим побывал в Германии. Третий случай тоже связан с поездкой за пределы России.

"Это неизбежно при вот такой активности миграционной", – сказала Попова.

Ранее сообщалось, что в России выявили порядка 10 случаев заражения новым вариантом коронавирусной инфекции "Пирола". До 3 ноября в стране не фиксировалось его появления. Все случаи заболеваний являются завозными.

Эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщал, что штамм "Пирола" заразен, однако протекает легче, чем первые виды "Омикрона". При этом он отмечал, что в России зарегистрированные случаи заболевания штаммом пока отсутствуют. Однако академик исключил пандемию COVID-19 в 2023 году.

Роспотребнадзор заявил, что в РФ нет заболевших штаммом коронавируса "Пирола"