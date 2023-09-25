Онищенко заявил о легком течении болезни при заражении штаммом COVID-19 "Пирола"

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Штамм COVID-19 "Пирола" заразен, однако протекает легче, чем первые виды "Омикрона". Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"145 случаев (заболевания "Пиролой" в мире. – Прим. ред.). Будет расти, будут тысячи случаев, но этот вариант, он контагиозен, но он не так вирулентен, как были те начальные штаммы "омикрона", которые появились в 2020 году", – цитирует его ТАСС.

Онищенко подчеркнул, что в России зарегистрированные случаи заболевания штаммом отсутствуют. Однако, по его словам, заболеваемость коронавирусом и гриппом в стране до конца года будет расти, сообщает News.ru.

Несмотря на прогноз, академик исключил пандемию COVID-19 в 2023 году. Он также заявил, что пандемия является эффективным способом продления жизни, поскольку человеческий организм позволяет вирусу пассироваться.

Между тем ситуация с ОРВИ, отметил врач, в 2023 году будет умеренной. Рост заболеваемости фиксируется каждые 5–10 лет и не придется на этот год.

До этого стало известно, что за вторую неделю сентября заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 48%. Рост случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в 70 регионах страны. В 42 субъектах страны увеличилось число госпитализаций.



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