Роспотребнадзор не увидел необходимости вводить масочный режим в РФ

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Сейчас нет необходимости вводить масочный режим из-за коронавируса на территории России. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"Нет никаких условий для того, чтоб вводить масочный режим везде, есть возможность работодателя ввести на месте", – поделилась она.

Глава ведомства также добавила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране в 2023 году составляет около 800 тысяч заболевших в неделю. По словам Поповой, это на 30% меньше, чем в 2022-м.

Сутками ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил об отсутствии оснований для введения в России жестких ограничений из-за коронавируса. Он добавил, что они вряд ли возникнут в этом сезоне.

При этом Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, с 19 сентября стало обязательным ношение медицинской маски или респиратора. Антиковидные меры вернули и в Аппарате российского правительства.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю