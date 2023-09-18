В Аппарате правительства РФ вернули антиковидные меры

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Аппарат российского правительства с понедельника, 18 сентября, вновь должен соблюдать различные антиковидные меры. В частности, введено ограничение на выезд в командировки как по России, так и за рубеж. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ за подписью вице-премьера – руководителя Аппарата кабмина РФ Дмитрия Григоренко.

Отмечается, что ограничения связаны с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Среди мер также есть сокращение личных контактов между представителями органов власти, организаций и работниками. Помимо этого, в лифте должно находиться не больше 2–3 человек одновременно, а также предписано "сокращение количества посетителей, допускаемых в здание и на территорию Дома правительства РФ".

Ранее в Доме правительства РФ вернули масочный режим. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что основания для введения масочного режима в РФ нет, однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения. Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук. Это является действенной мерой профилактики, которая уменьшает риск сезонных заболеваний, указал Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре сообщили о росте числа заболевших ОРВИ, гриппом и ковидом