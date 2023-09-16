Масочный режим вернули в Доме правительства РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Масочный режим и другие меры профилактики временно вводят в Доме правительства РФ. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на кабинет министров.

"Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации", – говорится в сообщении.

До этого вирусолог Ольга Карпова сообщила, что COVID-19 станет сезонным вирусом. Она добавила, что постепенно в мире появляются новые варианты заболевания, некоторые из них могут быть более заразными, однако они не приведут к возникновению серьезных последствий.

Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в РФ. Как отметили в ведомстве, инфекция приобретает сезонный характер. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.

В июле этого года Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой текущей осенью в стране необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа по меньшей мере 60% россиян. При этом для граждан из групп риска этот показатель составляет 75%.

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