Роспотребнадзор начал в РФ кампанию по вакцинации против гриппа

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Роспотребнадзор с 11 сентября запускает в России кампанию по вакцинации против гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

"Сегодня на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт прививочной кампании от гриппа", – сказала Попова на полях Восточного экономического форума.

Как ожидается, подъем заболеваемости произойдет в ноябре – декабре текущего года, его интенсивность будет средней.

Глава Роспотребнадзора призвала россиян прививаться, отметив, что в регионы страны поступила уже половина от запланированного объема вакцин.

В июле этого года Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, согласно которой текущей осенью в стране необходимо обеспечить вакцинацию от гриппа по меньшей мере 60% россиян. При этом для граждан из групп риска этот показатель составляет 75%.



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