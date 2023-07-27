Роспотребнадзор порекомендовал привить от гриппа до 60% россиян

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В этом году в осенний период следует привить от гриппа до 60% россиян, заявили в Роспотребнадзоре. Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации.

"Руководителям органов исполнительной власти субъектов России в сфере охраны здоровья рекомендовать обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2023 года с охватом до 60% от численности населения субъекта России", – отметили в ведомстве.

Также не менее 75% граждан, находящихся в группе риска, должны отправиться на вакцинацию от гриппа согласно национальному календарю. Ведомство отдельно подчеркивает необходимость получения прививок сотрудниками, работающих в компаниях и организациях, занимающихся птицеводством и свиноводством.

Согласно документу, вакцинация должна проводиться среди работников российских зоопарков и россиян, занимающихся разведением домашней птицы, свиней для их последующей продажи.

Отмечается, что медики должны быть готовы оказать пациентам помощь при их заболевании гриппом и ОРВИ.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что ведомство ежегодно готовится к подъему заболеваемости гриппом в РФ, прививочная кампания начнется в сентябре.

По ее словам, лаборатории для диагностики вирусного заболевания уже готовы к работе. Она призвала граждан пройти вакцинацию, отметив, что такая мера профилактики является наиболее эффективной.



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