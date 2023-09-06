В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в большинстве регионов РФ стабильная, пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Александра Горелова.

Однако, продолжил он, COVID-19 становится сезонным заболеванием. В этой связи с наступлением холодов выявляется рост числа заболевших, уточнил эксперт. При анализе показателей инфекции в мире и в РФ выясняется, что они диаметрально разнятся.

Еще одна причина роста заключается в формировании детских и взрослых коллективов после периода летних каникул, отметил Горелов. Он призвал сохранять спокойствие и не игнорировать сезонную профилактику респираторных инфекций. Речь идет о ношении масок, чистоте рук и социальном дистанцировании.

"Обращаю внимание, что в настоящий момент целесообразной является вакцинопрофилактика сезонного гриппа, потому что мы начинаем сезон, а в мире нет более эффективного средства профилактики, чем введение вакцины, эффективность которой проверена временем", – заявил профессор.

Сутками ранее выяснилось, что заболеваемость коронавирусом в РФ в период с 28 августа по 3 сентября увеличилась на 31,6%. Рост был отмечен в 53 российских субъектах, в том числе в 10 регионах более чем в среднем по стране.

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 30%