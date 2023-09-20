Минфин РФ возобновил ограничения из-за ковида

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минфин России возобновил ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте министерства.

Так, с 19 сентября становится обязательным использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, то есть ношение медицинской маски или респиратора. Помимо этого, нужно соблюдать социальное дистанцирование, в лифте могут находиться не более двух-трех человек одновременно.

Также вводится ограничение личных контактов между представителями органов власти и организаций и работниками, сокращается число допускаемых на территорию министерства посетителей.

Подчеркивается, что гражданам при посещении Минфина рекомендуют исполнять указанные ограничения.

Ранее антиковидные меры вернули в Аппарате российского правительства. Ограничения связаны с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

До этого в Доме правительства РФ вернули масочный режим. Причиной стал сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что основания для введения масочного режима в РФ нет, однако в учреждениях могут объявлять локальные ограничения. Ведомство порекомендовало пользоваться антисептиками для рук.

Более 11 тыс случаев COVID-19 зафиксировали в РФ за последнюю неделю